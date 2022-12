Sampdoria | Merlyn Partners presenta offerta vincolante

Sono ore decisive per il futuro dellaconPartners che darebbe vita subito ad una sinergia importante dal punto di vista tecnico con Lille, la cui proprietà è del fondo di Barnaba e ...... prende sempre più corpo, anche se come noto serve l'ok di Ferrero, che avrebbe come beneficio da tale scenario quello di non veder fallire la. L'eventuale ingresso di, scrive La ...Si avvicina la cessione della Sampdoria. Secondo Milano Finanza sarebbe arrivata l'offerta del Fondo Merlyn. Si attende risposta di Ferrero ...Cessione Sampdoria, secondo le informazioni raccolte dall'ANSA sarebbe arrivata un'offerta vincolante di 50 milioni da Merlyn ...