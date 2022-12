Rissa tra bande di minorenni | 4 feriti a Napoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) E' di quattroil bilancio di unatra due gruppi diavvenuta nella serata di ieri, a Piazza Carlo III - a- per cause ancora in corso di accertamento. I quattro - ...

E' di quattro feriti il bilancio di unadue gruppi di minorenni avvenuta nella serata di ieri, a Piazza Carlo III - a Napoli - per cause ancora in corso di accertamento. I quattro - ricoverati all'ospedale Pellegrini - sono un ...Ma che rapporto c'èCorona e Fiordelisi La partenopea ha partecipato ad un videoclip musicale ed è amica di Carlos Maria Corona , il figlio avuto con Nina Moric. Scopri le ultime news sul ...Le proteste dei giocatori di entrambe le squadre nei confronti del fischietto di Valencia (che era tra i candidati ad arbitrare la finale ... oltre a non saper incanalare con autorevolezza le ...Quattro minorenni sono stati accoltellati ieri sera a Napoli durante una rissa; i carabinieri indagano anche sulle loro attività online ...