Pagelle Brescia-Parma 0-2 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le, ile idi0-2, posticipo della diciassettesima giornata di. Dopo 16? c’è il vantaggio: Vasquez avvia l’azione, Valenti crossa e scarica per Man che col mancino riesce a battere Lezzerini. Nella ripresa, al 62?, Clotet si gioca il triplo cambio al 62?: Galazzi, Labojko e Bianchi dentro. Nel finale l’occasione più nitida dei padroni di casa ce l’ha Moreo, ma il suo colpo di testa è alto. La partita – condizionata anche da una nebbia fitta per tutto il secondo tempo – scorre via sul binario più favorevole per gli uomini di Pecchia. E nel finale c’è spazio per il raddoppio di Bonny. Ilsale al quinto posto in classifica, ilvede la crisi e scende al ...