Napoli | dalla Turchia arrivano due ottime notizie per Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Iltorna in Italia dopo la tournée in: due amichevoli e due vittorie con Crystal Palace e Antalyaspor. Vincere aiuta a vincere questo è sicuro, ma è chiaro che sono ‘solo’ amichevoli e quindi va ricercato qualcosa di più profondo del risultato. Ma anche da questo punto di vistapuò essere soddisfatto. Perché nonostante la condizione non ancora eccelsa (ci sono altri 20 giorni per recuperarla ndr), il tecnico ha ricevutopositive. La prima è che la squadra anche priva di cinque giocatori, quelli impegnati ai Mondiali, riesce ad esprimersi con gioco corale, crea occasioni e segna. La seconda è relativa a Tanguy Ndombele, giocatore in netta crescita che può essere il vero asso nella manica della seconda parte di stagione. Corriere dello Sport ...