(Di lunedì 12 dicembre 2022)ha mandato unper una cover fatta dalla cantante di un suo brano, molto apprezzata dall'ex Beatlesè stato ospite di Fabio Fazio nella puntata dell'11 settembre di Che Tempo che fa. Il discorso, come è ovvio, è caduto anche su, il figlio della leggendaria interprete ha raccontato alcuni gustosi aneddoti sulla madre. Massimiano, 59 anni, un produttore musicale, compositore e arrangiatore è figlio die dell'attore Corrado Pani. L'artista ha esordito come autore con Valentino Alfano di due brani, Sensazioni e Il vento, inclusi nell'album didal nome Attila. Ieri, nella trasmissione, di Che Tempo che fa, ha raccontato che in questi giorni ha assistito ad ...

Movieplayer

... evidenziaAlbanese, presidente dell'APICES, 'si ripercuote inevitabilmente sulla ... ad esempio per il, che a marzo 2022 è arrivato a costare fino a 9 euro per chilogrammo nella città ...Sono certo, come ci ha insegnato padreKolbe, che l'amore vince, che l'amore per gli ... Saremo tutti insieme, vogliamo dividere il. Nessuno deve rimanere abbandonato senza Eucarestia ... Massimiliano Pane su Mina e il biglietto ricevuto da Paul McCartney: "Ecco dove è finito" Paul McCartney ha mandato un biglietto a Mina per una cover fatta dalla cantante di un suo brano, molto apprezzata dall'ex Beatles ...A fare la magia è Massimiliano Scotti. Nelle sue mani il gelato non conosce stagioni e si fa sogno quotidiano Se per voi il gelato è solo un dessert, allora dovete andare a trovare Massimiliano Scotti ...