LIVE Sollevamento pesi | Mondiali 2022 in DIRETTA | due errori nello strappo per Reyes | tra poco lo slancio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:38 Tra i grandi delusi anche Javadi Aliabadi, fermo anche lui a quota 155 kg con due(161 kg e 162 kg). 23:32 TERMINA DUNQUE LO. A vincere il segmento è stato ovviamente il cinese Li Dajin, arrivato a 171 kg totali alzando prima 167 kg e sbagliando la terza alzata (174 kg). Segue il Rejepov con 163 kg precedendo il sudcoreano Kim Woo Jae con 162 kg. Oscarfermo a quota 155 kg e due. 23:31 Errore per Li Dajin che non riesce nell’impresa. Si ferma a 171 kg con due alzate valide 23:30 Dovrebbe provare 174 kg al terzo tentativo il cinese, una misura di una lunghezza ineriore al record mondiale da lui stesso segnato 23:29 WOW! Altro strppo capolavoro del cinese che sale a 171 kg quando ancora manca un tentativo 23:28 ...

