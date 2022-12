La giacca di velluto a coste di Chiara Maci per il look invernale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Quando arriva l’inverno, con le giornate fredde di solito tendiamo a indossare ladi. Si tratta, infatti, di un capo evergreen piuttosto versatile che può essere abbinato a diversi outfit. Il velvet blazer può essere utile sia per un abbigliamento casual o da lavoro, sia per unnatalizio. In questi giorni sta

Elle

... un lupetto o dolcevita nero come sotto, rigoroso e semplice da portare, in lana o jersey a seconda del grado di calore. Il tocco di stile: le pumps inmarrone, che richiamano il ...Un'idea sarebbe indossare un abito nero con unarosso scuro sopra, magari stampata. Un abito ... Un bel nastro di raso oda passare sotto la scarpa e annodare alla caviglia renderà anche ... Giacca Inverno 2023: quella in velluto di Chiara Maci è chic La giacca di velluto a coste indossata dalla food-blogger Chiara Maci è fra i trend della moda Inverno 2022-2023.Con l’arrivo della stagione natalizia, fanno il loro ingresso nei guardaroba invernali i giacche di velluto. Il velvet blazer è quel capo che abbiamo sempre considerato per i nostri outfit più raffina ...