Juve | Allegri non molla Rabiot | ma vuole un terzino

...diventare un duo Vlahovic/Chiesa con Di Maria sulla trequarti Ladel 2023 potrebbe cambiare pelle rispetto a quella vista nella prima parte di stagione. Come scrive Gazzetta dello Sport,......non sorprenderebbe se a gennaio arrivasse qualche club pronto a presentare un'offerta alla... nonostante l'apprezzamento diper il calciatore. Un sì che arriverebbe per evitare di perdere ...Rabiot sta disputando un Mondiale da autentico protagonista. Il centrocampista sta brillando e la Juventus, al momento, non sa ancora quale sarà il suo futuro. Da ricordare che il suo contratto con il ...CALCIOMERCATO - Il centrocampista bianconero sta attirando le attenzioni dei top club con la Francia in semifinale in Qatar, ma sul suo futuro l'ultima parola p ...