Inter | addio ai gruppi ultras in curva | la notizia

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il tifo organizzato è gioia e dolore di ogni club: da una parte regalano coreografie spettacolari, cori a perdifiato e morale per la squadra in campo, dall’altro nascondono un lato oscuro fatto di estremismi politici e attività criminali. Alla ripresa del campionato, nel big match contro il Napoli dell’ex Spalletti, l’perderà una parte centrale del suo sostegno in campo: stiamo parlando dei Boys, gruppofondato nel 1969 e insieme a loro spariranno gli altristorici della, come gli Irriducibili e Viking. Un unico grande tifoNordIl secondo anello verde di San Siro sarà occupato daNord Milano 1969, un unico gruppo con uno striscione lungo 110 metri. Queste le prime parole del nuovo gruppo: “Andare avanti, andare ...