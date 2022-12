Incidente choc | altri tre giovani morti | la più piccola appena 19 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tragedia sulla strada. Violento schianto tra auto e pullman. Accade nel Barese durante le ore della sera lungo la SS96 all’altezza di Modugno, in direzione Altamura. Purtroppo il bilancio dell’è tragico, tre levite spezzate. Trattasi di una ragazzo di21e due ragazze di 19 e 25. Sul posto i dovuti accertamenti e rilievi del caso. Alla guida del mezzo, un ragazzo di 29, mentre del pullman un uomo di 65.mortale nel Barese, tre vittime. Le cause che avrebbero portato allo scontro tra mezzi non risultano ancora del tutto chiare, e sono dunque in corso i dovuti accertamenti del caso. Il violento chianto è avvenuto tra due mezzi, una Mini Cooper con alla guida un ragazzo di 29, e un bus condotto da ...