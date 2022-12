Corriere dello Sport

È un momento d'oro per, che sta scrivendo la storia insieme al suo Marocco raggiungendo la semifinale del Mondiale (prima nazionale africana a raggiungere questo traguardo). Il terzino ex Inter è uno dei giocatori ...Nel gioco la squadra marocchina - con Amrabat,, Saiss, Ziyech - ha dimostrato di saper ... ED ECCO IL RIASSUNTO DI QUANTODA GRUPPI DI CRIMINALI MAROCCHI IN BELGIO DOPO LA VITTORIA IN ... Hakimi commesso in un fast food Il sosia scatena i tifosi presenti L'ex terzino dell'Inter, giocatore chiave nel Marocco di Walid Regragui, è "protagonista" di un video diventato virale sui social ...Il Marocco vola in semifinale grazie alle prestazioni da urlo di Bounou, Attiat e Ounahi. Nel Portogallo grave errore di Diogo Costa, CR7 non incide.