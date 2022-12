Golden Globe 2023 | nuovi record per Steven Spielberg e John Williams grazie alle nomination per The Fabelmans

(Di lunedì 12 dicembre 2022), con leaiper The, hanno stabilito. Anche quest'anno itornano a far parlare di sé e dei propri concorrenti. La mattina del 12 dicembre sono state annunciate ledell'edizioneconche hanno stabilito. Il regista e il compositore hanno infatti collaborato ancora una volta in occasione di The, opera ispirata alla giovinezza del filmmaker, progetto che ha ...

Ma icontano ancora qualcosa Forse no, forse sì, comunque la Hollywood Foreign Press Association che li assegna ci prova, a tornare rilevante dopo alcuni scandali e molte critiche, dalle ...Nella notte tra il 10 e l'11 gennaio si terrà la consegna deiGlobes Awards, con una cerimonia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Ecco le serie candidate visibili su SkyQuella del 2023 è un’edizione particolarmente importante per il futuro dei Golden Globes e per la Hollywood Foreign Press Association. Dopo le innumerevoli polemiche sulla mancanza di inclusività e il ...La «black comedy» irlandese "Gli spiriti dell’isola" di Martin McDonagh, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha ...