Giovani italiani | com’è difficile andare via da casa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Li chiamano “mammoni” e “bamboccioni” quando si vuole infierire, oppure “choosy” per utilizzare un termine più raffinato. Esistono tanti modi per descrivere i ragazzi che vivono ancora con i genitori, ma spesso non ci si pone la domanda più importante quando si affronta il problema: perché hanno fatto questa scelta? Preferiamo bollare chi ha avuto meno fortuna con aggettivi esagerati invece di comprendere che magari la loro è stata una decisione obbligata e non certo un capriccio. Facciamo sempre più fatica a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo oppure a pensare a un piano a lungo termine. Il motivo? La situazione economica incerta ci blocca e non è soltanto un’impressione. Perché irimangono sempre più con i genitori Proprio in questi giorni è stato reso pubblico l’ultimo rapporto dell’Acri-Ipsos in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio. Ne ...