Gazzetta | “Napoli | Khvaratskhelia non fu acquistato per fare il titolare” Il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’attaccante delKhvicha Kvratskhelia è stato la rivelazione della serie A, confermandosi tra i migliori nel suo ruolo anche in Europa. Khvicha Kvratskhelia, attaccante del, si è imposto all’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori come uno dei migliori esterni d’Europa. Eppure secondo quanto riporta il giornalista delladello Sport, Mimmo Malfitano, il talento georgiano non doveva essere. “Luciano Spalletti può essere soddisfatto. I giocatori, dopo la sosta, si sono ritrovati con lo stesso entusiasmo. La sosta può essere determinante per il futuro del campionato. Sono momenti decisivi. Su Giacomo Raspadori non bisogna più cercare conferme, il valore del calciatore è noto da tempo”. Malfitano ai microfoni di Radio Gol rivela un: “Raspadori aveva anche ...