Fusione nucleare | verso la “svolta” dagli Usa | «Più vicini a un’energia illimitata e pulita»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Financial Times e Washington Post anticipano l'annuncio del dipartimento dell'energia degli Stati Uniti: per la prima volta è stato ottenuto un aumento netto di energia (ne è stata generata più di quella spesa per innescare la): «Pietra miliareun'energiaed economica»

