Francia | Upamecano e Tchouameni assenti oggi | problemi a due giorni dalla semifinale

(Di lunedì 12 dicembre 2022)all’allenamento odierno della Nazionale francese sia Dayotche Aurélien Tchouaméni. Secondo il quotidiano L’Equipe, il centrocampista ha subito un colpo al polpaccio sabato contro l’Inghilterra, mentre il difensore sarebbe alle prese con un forte mal di gola. Inoltre il presidente della Federcalcio francese Noël Le Graët ha assistito all’allenamento ed ha parlato per alcuni minuti con il tecnico Didier Deschamps. SportFace.

