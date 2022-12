Feltri punge il club delle “ingrate” di FI | “Fossi nella Gelmini mi vergognerei come un evasore fiscale”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) «Chele donne create dal Cavaliere». S’intitola così la riflessione editoriale firmata da Vittorioe pubblicata con richiamo in prima pagina sull’edizione di Libero in edicola oggi. E si risolve in una sorta di pamphlet divertito quanto divertente sulle signore della politica nate da una costola di Forza Italia. E assurte alla gloria di ruoli e investiture per endorsement del padre nobile, Silvio Berlusconi. Una disamina rapida ed esaustiva, che passa in rassegna debutto politico e approdi partitici ben lontano dalle sponde degli esordi,esponenti azzurre che, dallaalla Moratti, passando per la Carfagna, si sono rese protagoniste di repentini cambi di casacca.passa in rassegna le ex donne azzurre e commenta il tradimento a Berlusconi Un agile corsivetto, sapido e ...