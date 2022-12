SPORTFACE.IT

, A1 Tutto bene per coach Lino Lardo nonostante abbia dovuto seguire da casa la partita contro Lucca. L'influenza ha bloccato ilma non la squadra che, seppur di misura, ha vinto per la ..."Ci fa enormemente piacere poter riabbracciare Daniele Ricci " commenta Francesco Bonelli, direttorecostoniano ". Nelle prossime due settimane abbiamo due partite importanti, autentici ... Basket, il tecnico Messina sul match tra Milano e Maccabi: "Affrontiamo una squadra atletica" È Daniele Ricci il nuovo allenatore della prima squadra della Vismederi Costone. Per Ricci si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, lui che discende da una famiglia di autentici costoniani: il p ...I biancorossi hanno inseguito gli avversari dal secondo periodo in poi e a 4 secondi dal suono della sirena, sotto 71-72, hanno avuto anche 2 tiri liberi con ...