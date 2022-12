ASCOLI-GENOA 0-0

(Di lunedì 12 dicembre 2022)(3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane (19’ st Eramo), Caligara, Falasco; Lungoyi (10’ st Dionisi), Gondo. A disp.: Baumann, Salvi, Ciciretti, Adjapong, Giordano, Falzerano, Bidaoui, Palazzino, Buchel, Mendes. All. Bucchi(4-3-3): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello (30’ st Galdames), Strootman (14’ st Ilsanker), Frendrup; Aramu (42’ st Sturaro), Coda (14’ st Yeboah), Gudmundsson (1’ st Puscas). A disp.: Martinez, Vodisek, Czyborra, Vogliacco, Sturaro, Lipani, Yalcin, Boci. All. Gilardino ARBITRO: Doveri di Roma RETI: NOTE: Ammoniti Hefti (G), Puscas (G), Aramu (G). Al 41’ st allontanato dalla panchina Giampieretti (A) per proteste.Spettatori 7.072 (3.912 abbonati) per un incasso di 66.616,70 € (rateo abbonamenti 31.165,70 €. Rec. 0’ pt, 4’ st. Fonte articolo e foto: ...

...tra Alexander Blessin e Alberto Gilardino, il centrocampista rossoblù Stefan Ilsanker è tornato sull'argomento. Lo ha fatto al termine della gara pareggiata ieri dal Grifone in casa dell':...Gilardino confermato, le sue parole Durante la pausa la dirigenza delsi prenderà tutto il ... Al termine della partita contro l'Gilardino in conferenza stampa ha cconfermato: ' Ho la ...L'Ascoli di Cristian Bucchi è salito a 22 punti in classifica dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" nel match valevole per la diciassettesima giornata d'andata d ...Ascoli e Genoa sarebbero a rischio sanzioni dopo le tensioni scoppiate tra i tifosi durante il match di Serie B che le ha viste avversarie ...