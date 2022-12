Albero di 17 metri in piazza a Castel di Sangro

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'Aquila - La magia del Natale, adi(L'Aquila) noto e frequentato centro montano turistico abruzzese, si è accesa all'insegna del sociale e di spettacolari addobbi: nei giorni scorsi adel Plebiscito sono stati inaugurati undi ben 17di altezza, luminarie e altri simboli del Natale, come un mappamondo di 5di diametro, la carrozza di cenerentola con i cavalli e due splendidi cigni. Protagonisti della iniziativa il Comune, la Pro loco ma soprattutto la Comunità Figlia di Sion per il recupero di tossicodipendenti che si è impegnata nell'importante lavoro, in particolare per l'allestimento, nel locale polivalente della, del villaggio di Babbo Natale. "Plebiscito per le feste natalizie si candida ad ...