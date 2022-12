Top e flop quarti | Livakovic e Modric da urlo | Brasile tradito dai difensori

Corriere dello Sport

10 Portieri ancora grandi protagonisti in Qatar. Livakovic (voto 9 - 20 crediti) trascina la Croazia con grandi parate e ancora una splendida prestazione ai rigori: se i balcanici strappano il ...Oltre a meritare la categoria, i tre avranno l'opportunità di pubblicare il proprio inedito collaborando con un importante produttore.. Un vero scossone arriva con la classifica fortemente ... Inghilterra-Francia, Top e Flop: Kane, che errore! Giroud non perdona Il Latina vince 1-0 sull'Audace Cerignola grazie al gol di Riccardi al 2'. Vittoria di grande sofferenza per la formazione di casa che non ha di certo impressionato a livello di gioco, ma ...Quella del Voltini di Crema tra Pergolettese e Pro Sesto è stata un'autentica battaglia, dove i primi non volevano violare la propria imbattibilità interna con i secondi ...