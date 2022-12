Strage a Fidene Claudio Campiti ha ucciso Sabina Sperandio | Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una domenica di morte a, periferia di Roma. Il bilancio è di 3 vittime, lapoteva avere proporzioni peggiori., 57 anni, ha sparato nel corso di una riunione di condominio in un bar nel quartiere e hatre donne. Il cinquantenne è stato fermato dai Carabinieri. L’uomo in passato aveva chiesto il porto d’armi ma gli era stato negato. Il rifiuto era arrivato a seguito di informazioni fornite dai Carabinieri del luogo dove viveva, in provincia di Rieti, che avevano riferito delle liti in atto con il Consorzio e delle denunce nei confronti diper le sue minacce. Il movente che ha fatto aprire il fuoco asarebbe una banale lite condominiale. Dopo l’inizio della riunione, all’improvviso è scoppiata ...

