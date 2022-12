Sparatoria Roma | cos’è successo a Fidene

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ha gridato “vi ammazzo tutti” poi ha iniziato a sparare uccidendo tre donne: Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, e ferendo altre tre persone, due donne e un uomo. E’ quanto accaduto stamattina nel gazebo di un bar in via Monte Giberto nel quartiereno di. A sparare sarebbe stato Claudio Campiti, 57 anni. Nel bar era in corso la riunione di condominio del consorzio Valleverde, un comprensorio residenziale sul lago di Turano, nel reatino, dove i proprietari, quasi tuttini, hanno per lo più seconde case. Campiti, lui stesso consorziato, era da anni in lite con amministratori e inquilini del Valleverde. E la rabbia oggi si è trasformata in tragedia. L’uomo, al quale tempo fa era stato negato il porto d’armi proprio per le note tensioni con il consorzio, ha aperto il fuoco con una ...