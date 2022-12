Scontro Durigon-Bombardieri Uil su La7 “Aggredisci chi non può pagare tasse” “Chi evade fisco ruba E voi non lo dite mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Botta e risposta a “Omnibus”, su La7, tra il sottosegretario al Lavoro Claudioe il segretario generale della Uil, Pierpaolo, sulla manovra del governo Meloni. Il sindacalista critica duramente la legge del bilancio: “L’evasione fiscale è un tema da affrontare e non c’è in manovra. Noi invece pensiamo che questo sia uno dei temi sui quali aggredire per il futuro del nostro paese. Ricordo che l’85% dell’Irpef viene versato da lavoratori dipendenti e pensionati, che quindi pagano i servizi per tutti i cittadini, anche per quelli che non pagano le. In questa manovra la logica che si percepisce è che ci sia una predisposizione a tollerare l’evasione fiscale e a non aggredire questo tema, che è un tema di giustizia sociale”.ribatte: “Si generalizza su questa cosa dell’evasione, ma io ...