Sassuolo | vittoria in rimonta nel test col Marsiglia | la decide Thorstvedt | in gol Berardi e Pinamonti

(Di domenica 11 dicembre 2022)inin amichevole contro ilper il, che oltre per il punteggio può essere soddisfatto anche per come ha giocato alla pari contro una squadra di caratura superiore. I neroverdi, che a Marbella hanno ulteriormente messo minuti sulle gambe in vista della ripresa del campionato fra tre settimane, sono passati sotto per effetto del gol di Sanchez e hanno trovato il pareggio con, finalmente recuperato del tutto. Payet ha segnato nel secondo tempo la rete del nuovo sorpasso,il nuovo pari, quindi nel recupero il sigillo di. Pronti via nel primo tempo e Sanchez gela Consigli: gol dopo otto minuti per l’ex Inter, che sblocca subito ilspagnolo e porta avanti l’OM. I ragazzi di Dionisi ...

