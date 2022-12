Pizza | ecco la Cheddira in onore del Marocco mundial

(Di domenica 11 dicembre 2022) Unacon pomodorini e rucola, con il rosso e verde che richiamano la bandiera del, e due mazzancolle che si incrociano nel mezzo a richiamare una stella e la scritta ‘Forza Walid’: l’ha ideata Mohammed,iolo del ristorante Zia Emilia di Porto Recanati (Macerata) su suggerimento del titolare Danilo Capitanelli. E’ dedicata a Walid, l’attaccante della nazionale dei Leoni dell’Atlante e del Bari, in Serie B. Più in generale è però un omaggio alla nazionale africana, prima di questo Continente a raggiungere le semifinali di un mondiale di calcio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

