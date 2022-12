Più libri più liberi è un successo | alla Nuvola affluenza record | sale strapiene e vendite in crescita per gli editori

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 dicembre 2022) Roma – Si chiude Piùpiù, che si conferma l’evento culturale più importante della Capitale, archiviando un altro straordinario, e dando appuntamento al prossimo anno dal 6 al 10 dicembre. Ancora una volta il pubblico ha risposto con grande entusiasmo e affetto per la Fiera nazionale della piccola e mediaa, organizzata dall’Associazione Italiana(AIE) e ospitata dal Roma convention center – Ladell’Eur. Numeri in ulteriore: con oltre 100 mila presenze Piùpiùsi avvia verso ilassoluto. Moltissimi gli ospiti italiani e internazionali che hanno partecipato ai 600 appuntamenti di questa edizione, in cui è stato magnifico Perdersi e ritrovarsi. Tra ...