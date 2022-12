Pd | Stefano Bonaccini parte da Bari | “Serve un partito presente” Poi il discorso per il Mezzogiorno contro l’autonomia differenziata

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Non sosterrò mai un progetto di autonomia che penalizzi il Sud e spacchi il Paese. Sono un autonomista convinto, ma di quella autonomia che è stata la battaglia storica della sinistra italiana:intesa come poteri locali”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, e candidato alla segreteria del Pd,, adurante la prima tappa del tour nei Comuni. “Chi vi parla si sente italiano prima che emiliano-romagnolo – ha proseguito -.giusta per Regioni e Comuni è quella che libera potenzialità, riduce la burocrazia, semplifica la vita di cittadini e imprese, facilita gli investimenti. Come sarebbe previsto da quella che definiamo la più bella Costituzione del mondo”. Poi ha continuato spiegando la ragione della candidatura: “temo l’irrilevanza del ...

La giovane deputata ed ex vicepresidente della Regione Emilia - Romagna, in cui governa il principale antagonista, entra in scena con il fioretto ma con disinvolta durezza. Il punto ...Daniela Ghergo I sindaci primi firmatari della lettera spiegano inoltre che "conpensiamo che la nostra esperienza di sindaci e amministratori possa esprimere tutto il proprio ...Il Sindaco ha invitato il Presidente Bonaccini a Taranto, luogo simbolico dal quale far ripartire il Partito Democratico, laboratorio di ...Fabio Fazio ospita ed intervista Elly Schlein, candidata alla Segreteria del Partito Democratico. Tra gli altri protagonisti della puntata Fabio De Luigi e Virginia Raffaele ...