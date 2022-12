LIVE Atletica | Europei cross Venaria Reale 2022 in DIRETTA | Barnicoat e Forero vittoriosi tra gli under 20 | attesa per Crippa e Battocletti!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:21 Medaglia d’argento per la norvegese Ingeborg Østgard, bronzo per la finlandese Ilona Mononen. Innes Fitzgerland è completamente saltata per aria nell’ultimo giro e si deve accontentare della quarta piazza. 10.20 VITTORIA PER MARIA! Prova di forza dell’iberica, che ha letteralmente spazzato via la concorrenza, chiudendo in 13:03. 10:18 Fitzgerald in crisi totale, la britannica rischia addirittura il podio! 10:17 PARTE MARIA! Innes Fitzgerald al gancio. 10:15 Appaiate anche al termine del secondo giro Innes Fitzgerald e Maria, si preannuncia una lunga volata! 10.13 L’iberica Mariava al sorpasso, si preannuncia un duello entusiasmante con Fitzgerald! 10:12 Il gruppo ha ripreso Innes Fitzgerald, per il podio ...