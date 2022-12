La Turris impatta con la Viterbese | Di Michele | “Due punti persi”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPer la 18esima di andata al Rocchi si affrontanoentrambe assetate disalvezza. E’ un 4-4-2 speculare quello schierato dai due tecnici Pesoli e Di. Al 5’pt arma il sinistro dal limite Volpicelli ma la sfera colpisce la parte superiore dell’incrocio dei pali. Ancora Volpicelli al 12’ di testa su angolo di Mungo: blocca Perina in due tempi. Poco dopo la mezz’ora il neo entrato Polidori aggancia un pallone in area di rigore sul cross di Volpicelli e di sinistro spara alle spalle di Perina.in vantaggio. Allo scadere di tempo i gialloblu sfiorano il raddoppio: palla recuperata da Mungo, affondo sulla destra di Volpicelli che rientra sul sinistro e colpisce il palo. Pronti via nella ripresa e dopo sei minuti il neo entrato Longo insacca ...

