Gioielli sostenibili?

Leggi su amica

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una fra le parole più usate negli ultimi anni ètà, la si trova abbinata alla moda, alle auto, al food, al design, al beauty. Nulla sfugge a questo concetto che nell’ultimo periodo è entrato a far parte anche del mondo della gioielleria. Ma esistono Cos’è loro fairmined? E i diamanti di laboratorio sono veramente più ecologici degli autentici? Tutte domande lecite e da porsi quando si acquista un gioiello soprattutto se si vuole latà come caratteristica principale.tracciabili e oro riciclato Prada Eternal Gold Negli ultimi mesi questi termini hanno riecheggiato nelle orecchie degli addetti ai lavori e non solo. A inizio anno fu Balmain a scegliere la via dell‘oro riciclato per creare la prima collezione di fine jewellery del brand. Poi arrivò Prada con la linea diEternal ...