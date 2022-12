Cristina Scuccia | l’avvertimento inquietante | “Sarà difficile liberarti della suora che sei stata”

Yahoo Finanza

La scelta di Suor- oggi- fa ancora discutere. Niente di nuovo sotto il sole: le decisioni forti generano sempre discussioni e commenti, sia in positivo che in negativo. Ha tolto il velo, ha una nuova vita ..."Con chi dovrai fare i conti":, avvertimento inquietante Cristina Scuccia, l'avvertimento: "Un'ombra ingombrante con cui dovrà fare i conti" Cristina Scuccia è una bella ragazza che noi abbiamo conosciuto in veste monacale; Suor Cristina ha partecipato e vinto, l’edizione di The Voice nel 2014, sorprendendo tutti per la sua voce acuta e ...Cristina Scuccia ha ricevuto un “avvertimento” sul suo passato da Giuseppe Cionfoli, un ex frate francescano oggi cantautore ...