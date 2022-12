Covid | in Campania 1 860 positivi e un morto

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.860 i nuovialina fronte di 10.745 test eseguiti (di cui 2.158 molecolari) con un tasso di incidenza del 17,3 per cento, in calo di quattro punti rispetto a ieri (21,23%). Un deceduto nelle ultime 48 ore, registrato ieri. I posti di terapia intensiva occupati sono 20 a fronte di 575 disponibili. Quelli di degenza ordinari occupati sono 404 mentre quelli disponibili sono 3160. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sarà verificata anche la presenza di eventuali casi, ma sembrerebbe che ad oggi non ne ... Il sindaco Napoli ha affermato che "le cose vengono rese un po' più complicate dal fatto che in...Sono 3096 i nuovi positivi alina fronte di 14581 test eseguiti (di cui 2558 molecolari) con un tasso di incidenza del 21,23 per cento. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 5 ai quali va aggiunto un decesso avvenuto ...Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.860 positivi su 10.745 tamponi esaminati, 1.236 in meno ...Sono 1.860 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte di 10.745 test eseguiti (di cui 2.158 molecolari) con un tasso di incidenza del 17,3 per cento, in calo di quattro punti rispetto a ieri (21,2 ...