VIDEO Marco Odermatt implacabile nel gigante di Val d’Isere 12° Della Vite davanti a Maurberger

(Di sabato 10 dicembre 2022) Lo svizzerosi confermaanche neldi Val, tappaCoppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Sulle nevi francesi l’elvetico ha posto il proprio sigillo tra le porte larghe, precedendo l’austriaco Manuel Feller di 1.40 e lo sloveno Zan Kranjec di 2.05. Distacchi importanti quelli inflitti dall’elvetico che certificano la bontàsua prestazione e chiaramente il suo valore. In chiave italiana ci sono dei segnali di ripresa, se si vuol guardare in prospettiva. La doppia top-15 di Filippo(12°) e di Simon(13°) può regalare un timido sorriso, anche se il distacco dal vertice è decisamente ampio: 3.50 per il primo e 3.58 per il secondo. Altro azzurro a ...

