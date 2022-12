BergamoNews.it

Nellaè arrivata al porto di Lampedusa con 33 migranti soccorsi nei giorni scorsi. L'... Mentre alla, con 261 persone a bordo, è stato indicato come "porto sicuro" quello di Bari . Tutti i ...Pioggia record, almeno per questo 2022 su tutta l'Umbria. Non sfugge Terni dove questae questa mattina ne sono caduti oltre 70 millimetri (70,1 per la precisione). Il dato, a fine ... a... Seconda notte in ospedale per il vescovo Beschi, “Grazie a tutti per i messaggi” Daniele Dal Moro, esattamente come fatto in un’altra occasione (QUI I DETTAGLI) ha svelato a Micol Incorvaia cosa succede nella notte in stanza da letto al GF Vip. Secondo il racconto del vippone la ...Durante uno sfogo al GF Vip, Daniele Dal Moro spiffera a Micol che Antonella ed Edoardo nella notte sparlano di lei e non solo ...