Non te ne accorgi? Stai barattando te stesso | in cambio del niente

Leggi su distantimaunite

(Di sabato 10 dicembre 2022) Daniele ha appeso le sue chitarre al muro. Le guarda spesso, soprattutto quando emette fatture: in casa c’è poco spazio e il tavolo della cucina è anche la sua scrivania. Daniele lavora, lavora sempre. In ufficio, nel suo appartamento, persino in macchina. E quei corpi sinuosi, ricoperti di polvere gli danno un fastidio inspiegabile: sembrano donne crocefisse. Una volta gli dava così piacere adagiarsele in grembo e sentirsele risuonare addosso, nella pancia, sui genitali. Ora sono diventate una metafora: il modo in cui le trascura è diventato il mondo in cui si trascura. Daniele ha da tempo scelto l’altro lato del tavolo per lavorare. Alle chitarre dà le spalle. Davanti agli occhi vuole solo la macchina del caffè. Luca non entra più in libreria. Prima non sapeva immaginare altro luogo in cui rifugiarsi. Da bambino, al supermercato mentre i genitori facevano la spesa, Luca non ...