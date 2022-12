Mio padre avrebbe ucciso mia madre | la Toffanin sconvolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un commovente racconto quello di Clarissa Burt, ospite di Silvianella puntata di sabato 10 dicembre di Verissimo. L'attrice statunitense, noto per la relazione con Massimo Troisi, ha ripercorso il difficile passato. Infanzia che, oltre nel salotto di Canale 5, ha raccontato nel libro Ridefinisci la tua autostima. "Sono cresciuta a Philadelphia in una casa molto cattolica, molto irlandese e molto… violenta: miobeveva parecchio. Vedevo lui sempre arrabbiato e la mamma sempre infelice: aveva 18 anni quando sono nata e ha sopportato per più di vent'anni questo matrimonio tossico. Che dolore vederla giovanissima, con tre figli, abusata da questo mostro". Oltre a essere molto violento, la Burt parla di unalcolizzato: "Non c'era solo la violenza fisica, ma anche quella verbale. Mamma era incinta e aspettava me ...