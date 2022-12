(Di sabato 10 dicembre 2022) La leggendariad’oro diha ora preso fra le mani una coppa del delizioso vino locale e beve a occhi chiusi. In questo stesso istante non molto lontano, a poche centinaia di metri da lui, una fiammella ondeggia nel buio di un tempio. Nelle immediate vicinanze c’è Poppea, che recita a bassa voce frasi rituali a una grande statua di Venere. La flebile luce sembra accarezzarle la pelle, e si riflette nei suoi occhi come un sole in un universo di oscurità. La fiammella è quella di unad’oro, che spicca tra le varie offerte fatte al tempio. È un luogo molto caro a Poppea, situato nel cuore di Pompei. Non c’è quindi solo la familia dei gladiatori a giustificare la presenza dinella città. L’imperatore potrebbe aver voluto accontentare Poppea, che da tempo desiderava ...

divulgatore e presentatore televisivo: " Pazzo, crudele,era un personaggio affascinate : ...la trilogia ci fa interrogare su cosa sarebbe stata la storia se non fosse caduta la famosa... La lucerna di Nerone, la favolosa Villa di Oplontis e le meraviglie ancora celate sotto i lapilli "Nerone, l'imperatore, era un ragazzo ... che chiude la trilogia ci fa interrogare su cosa sarebbe stata la storia se non fosse caduta la famosa lucerna nel luglio del 64 d.C. e Roma non avesse preso ...«Nerone era solo un ragazzo estroso che amava la musica, come un rapper di oggi, o come Elton John. Allo stesso modo dei giovani moderni, amava la velocità: in mancanza ...