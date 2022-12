Improta ridisegna un Benevento che vuole “espugnare” il Vigorito

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Bisognerà pazientare, giocheremo contro una squadra che non ti dà fiato e ti sta attaccata addosso”. Fabio Cannavaro in conferenza stampa ha posto l’accento sull’aggressività del Cittadella, che si presenterà nel Sannio a corto di attaccanti ma con una mentalità ormai consolidata. Il Pallone d’oro ha voluto tenere a freno gli entusiasmi dopo la vittoria del Tardini, ben consapevole che servirà tenere i nervi saldi per portare a casa una vittoria casalinga che manca dallo scorso 28 agosto. Per farlo la Strega dovrà puntellare l’undici di partenza, strizzare l’occhio turnover e confidare nella ritrovata vena realizzativa di Francesco Forte, autore del gol decisivo nell’ultimo turno. Il focus della vigilia ha riguardato soprattutto la corsia destra difensiva, orfana sia di capitan Letizia (infortunato) che del suo naturale sostituto El Kaouakibi ...