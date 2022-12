I convocati di Cannavaro | torna in lista il difensore Veseli

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ci sono lo squalificato El Kaouakibi né gli infortunati La Gumina, Leverbe e Letizia ma nell’elenco deidi Fabioa figurare il. Il tecnico giallorosso in conferenza stampa non ha nascosto la speranza di concedere al centrale albanese qualche minuto per riprendere confidenza con il campo dopo il lungo infortunio. Di seguito ladiramata dopo l’allenamento odierno: 30 Abdallah Basit4 Acampora Gennaro96 Capellini Riccardo10 Farias Diego88 Forte Francesco18 Foulon Daam15 Glik Kamil 16 Improta Riccardo7 Karic Nermin80 Koutsoupias Ilias6 Kubica Krzysztof22 Lucatelli Igor12 Manfredini Nicolo’5 Masciangelo Edoardo25 Nwankwo Simeon Tochukwo21 Paleari Alberto58 Pastina Christian14 Pape Samba Thiam36 ...

TUTTO mercato WEB

La sconfitta interna con il Palermo ha rigettato nello sconforto Fabioe il suo Benevento ... squalificato contro il Palermo, e figura tra iGlik , reduce dal Mondiale con la sua ...... il tecnico giallorosso Fabioha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la sedicesima giornata di campionato Serie BKT Parma - Benevento. Di seguito igiallorossi: 30 ... Benevento-Palermo, i convocati di Cannavaro: rientra Tello, ancora quattro indisponibili Il tecnico dei campani, reduci dalla bella vittoria di Parma, tiene alta la guardia in vista dell'impegno casalingo contro gli uomini di Gorini: "Ultimamente fatichiamo troppo in casa, vincere è tropp ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...