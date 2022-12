F1 | Toto Wolff | “Non vedo perché non possiamo continuare con Lewis Hamilton”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un inverno di “passione”. La scadenza del contratto di, in Mercedes, è prevista nel 2023 e per questo le due parti sono a lavoro per trovare un accordo. L’intenzione è quella dinell’avventura insieme. Questo è quanto emerge dalle ultime esternazioni in pubblico di. Il Team Principal della Stella a tre punte ha detto chiaramente quanto ci sia voglia di proseguire con, nonostante ci si trovi a parlare di un pilota classe ’85. Tuttavia,è convinto della forza die delle sue possibilità future in F1. “In inverno inizieremo le trattative con, ho un’agenda parecchio fitta di impegni, ma il rinnovo del contratto è sicuramente tra questi. Sono fiducioso sull’esito positivo delle ...