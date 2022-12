" Evasione Una cosa curiosa...". Crosetto sbugiarda la sinistra

ci ha pensato ancoravolta Guido Crosetto . Crosetto inchioda la sinistra I dati record dell'in Italia hanno spinto molti volti dell'opposizione a criticare le misure e i progetti del ...La flat tax aiuta chi è già in zonae lo stesso vale per il contante. Vede, queste sono tutte misure che potremmo definire contro indicate. La vuole saperecosa La vera manovra è un'...Record italiano per l’evasione dell’Iva, ma la sinistra pensa a criticare chi governa da 50 giorni: tranchant il ministro della Difesa ...No al cash, no al nero, no all'evasione. E sì – sì! – a un'uniformità fiscale che faccia diventare l'Europa, almeno dal punto di vista economico, una vera ...