Crozza-Berlusconi | “Altro che condono | basterà una raccomandata per costruire casa sull’Etna con terrazzo termo autonomo!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nella penultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di” , in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioveste i panni di un esilarante Silvio. Il campione dei condoni ha una nuova entusiasmante proposta… peruna: “grazie a me con unasi costruisce unacolvista magma e diventa-autonomo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.