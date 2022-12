Choc ai Mondiali | giornalista si accascia a terra e muore in diretta durante la partita | aveva 48 anni

(Di sabato 10 dicembre 2022) Stava facendo il suo lavoro, quello che amava tanto, quello che lo ha reso famoso.49e stava seguendo la sua ottava coppa del mondo. Nonpaura di dire quello che pensava, tanto cheattirato l’attenzione internazionale dopo aver raccontato di essere stato trattenuto, il 21 novembre, dal personale di sicurezza in Qatar perchéindossato una maglietta arcobalenolatra Stati Uniti e Galles a sostegno dei diritti LGBT. Lo hanno rilasciato dopo 25 minuti. Il mondo del giornalismo è in lutto per la tragica scomparsa di Grant Wahl, uno dei più noti giornalisti di calcio degli Stati Uniti: è morto a Doha, in Qatar: è caduto all’indietro all’indietro nella sua postazione nella tribuna stampa del Lusail Iconic Stadium ...

La moglie su Twitter ha detto di essere "sotto".Si è improvvisamente accasciato ed è morto mentre copriva Argentina - Olanda il giornalista americano Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi, inviato in Qatar per i. Dove, nei giorni scorsi, era stato brevemente fermato dalle autorità di Doha perché indossava una t - shirt arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtq. Le circostanze della sua morte non sono ... Choc Ronaldo, quando il Fenomeno rischiò di morire il giorno della finale dei Mondiali in Francia I giochi macchiati di sangue Muore un operaio filippino durante i Mondiali, la dichiarazione dell'ad della Coppa del Mondo in Qatar è choc Il Qatar sta indagando sulla morte di un lavoratore migrante ...Se qualcuno ha impegni per oggi il consiglio è di disdirli, perché può essere una grande giornata da divano e calcio ad alta tensione ...