Antonino Spinalbese deve lasciare la casa del GF Vip | cos’è successo

(Di sabato 10 dicembre 2022) È tutto deciso percheladel GF Vip per un motivo ben preciso scelto da lui stesso Oriana Marzoli avrà un po’ di tregua dalla sua ossessione per l’hairstylist che dovrà abbandonare la, almeno momentaneamente. È stato lui stesso a decidere di uscire e rientrare per poter sbrigare L'articolo proviene da Inews24.it.

Paura per. L'ex hair stylist ha avuto un malore qualche giorno fa al Gf Vip e ora la situazione sembra essere precipitata, tanto da doversi sottoporre ad un'operazione chirurgica. L'ex ...Come annunciato direttamente da Signorini, l'obbiettivo è quello di cercare nel far chiarezza nella testa di, con l'ex di Belén Rodríguez che non ha mai nascosto di pensare ...È tutto deciso per Antonino Spinalbese che deve lasciare la casa del GF Vip per un motivo ben preciso scelto da lui stesso Oriana Marzoli avrà un po’ di tregua dalla sua ossessione per l’hairstylist ...Gf Vip 7, scontro di fuoco tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi che sbotta: “Come faceva Antonino Spinalbese a prendersi una come te” Un catfight degno di nota è… Leggi ...