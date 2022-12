Sorpreso a spacciare droga Arrestato 41enne

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, durante uno specifico servizio di controllo nella città, hanno tratto in arresto undel posto. In particolare, i militari dell’Arma, nella fase dell’operazione di polizia giudiziaria, avvenuta nelle prime ore pomeridiane, in una piazzetta della città vecchia, hanno notato l’uomo intento a cedere presumibilmente della sostanza stupefacente ad un avventore che, subito dopo fermato e sottoposto a perquisizione aveva indosso una dose di sostanza stupefacente del tipo presumibilmente “Cocaina”. Poco dopo, il 41 enne, è stato notato nuovamente intento ad effettuare la medesima manovra con un altro avventore. A questo punto i Carabinieri bloccavano anche il suddetto cedente, al quale, sottoposto a perquisizione personale, sono stati rinvenuti, nelle tasche dei pantaloni, nr. 2 contenitori in ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

... era stato arrestato nel luglio scorso in quanto sarebbe statodai militari mentre, nonostante la restrizione, continuava ain tutta tranquillità. A seguito di perquisizione veniva ...... era stato arrestato nel luglio scorso in quanto sarebbe statodai militari mentre, nonostante la restrizione, continuava ain tutta tranquillità. A seguito di perquisizione veniva ... Sorpreso a spacciare nella città vecchia di Taranto, arrestato 41enne I carabinieri della stazione di Marano hanno arrestato per spaccio di droga Gaetano Orlando, domani 20enne, già noto alle forze ...Marano. Spacciava in pieno centro: arrestato dai Carabinieri. I carabinieri della stazione di Marano hanno arrestato per spaccio di droga Gaetano Orlando, domani 20enne, già noto alle forze dell’ordin ...