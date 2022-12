Proteste Iran | l’attivista Karimi | “Comunità internazionale non spenga riflettori”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – La“non deve spegnere i” su quanto sta accadendo ino “sicuramente” ci saranno altre esecuzioni dopo quella di Mohsen Shekari, il primo manifestante giustiziato dall’inizio della nuova ondata dinella Repubblica islamica. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos Azar, presidente dell’Associazione giovaniiani in Italia, che denuncia la “grande difficoltà” che si incontra nel raccogliere notizie su quanto sta accadendo nel Paese mediorientale a causa di “un regime che filtra e censura l’informazione”.definisce “prese di posizione importanti che ci hanno fatto piacere” le dichiarazioni di condanna del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro degli ...

