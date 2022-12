Proteste in Iran | arrestata e condannata a 3 anni di carcere la nipote di Khamenei

- Dopo la prima esecuzione di un giovane manifestante, nel braccio della morte ci sarebbero altre 11 persone in attesa di essere giustiziate per aver partecipato alledi piazza, la nipote di Khamenei è stata condannata a tre anni di carcere, per aver invitato la comunità internazionale a tagliare i ponti con Teheran Non si fermano leininnescate dalla morte della ventiduenne Mahsa Amini , la ragazza morta perché non indossava bene il velo, gli arresti e la repressione della polizia. Tra tanti manifestanti lo scorso ...Farideh Muradkhani, attivista e nipote della guida suprema dell’Iran Ali Khamenei, è stata condannata a tre anni di reclusione, per aver chiesto ai Paesi del mondo “amanti della libertà” di espellere ...Parla la vicepresidente del Parlamento europeo, finita nel mirino del ministero degli Esteri di Teheran per le dichiarazioni contro l'esecuzione di Mohsen Shekar: "L'Ue sta dimostrando grande vicinanz ...