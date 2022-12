Pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi | cosa accade dopo il 2026?

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilper laanticipata non rappresenta una data di scadenza della misura ma un limite per il congelamento dei. L'articolo .

Nel 2022 in61,5 anni, altro che 67 anni . Le imprese vogliono essere messe "in condizioni di creare posti di lavoro e invece abbiamo provvedimenti che non hanno niente a che vederela crescita ...Conto Corrente Arancio: tanti vantaggi, zero costi Dicevamo cheConto Corrente Arancio avrai ... Non dovrai pagare assolutamente nulla se decidi di accreditare il tuo stipendio, la tuao ...Dal 2025 l’età pensionabile delle donne salirà a 64 anni e tre mesi. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale fissando al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore della riforma Avs 21, che prevede anche un ...Lanciano. Domenica 11 dicembre 2022 secondo appuntamento con la rassegna di Teatro Dialettale, a cura dell’Associazione Amici della Ribalta di ...