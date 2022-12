Orietta Berti pronta per un programma Rai dopo il GF Vip 7

(Di venerdì 9 dicembre 2022)è una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 7, insieme a Sonia Bruganelli. Un ruolo che secondo tanti non è proprio quello perfetto per la nota e bravissima cantante che tende a seguire i pensieri della sua collega e difficilmente crea delle dinamiche che possano portare scontri tra i concorrenti e più curiosità e interesse per il pubblico. Sicuramente la sua è una bella presenza aldi casa Mediaset eppure pare chela fine del GF Vip 7,tornerà in Rai per un altro nuovo progetto. GF Vip 7,lascerà Mediasetla fine deltv Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha svelato proprio chefarà il suo ritorno in Rai ...

Tra il comeback al Festival di Sanremo, il singolo con Fedez e i suoi look (curati da Nick Cerioni),sta vivendo una seconda giovinezza, una vera rinascita artistica. La cantante è stata anche tra i volti di punta di Che Tempo Che Fa , ma quest'anno ha lasciato la corte di Fabio Fazio ..."Io e Silvia Toffanin": la furia di, come fa a pezzi Pamela Prati Orietta Berti lascia il GF Vip 7 e torna in Rai: sarà protagonista in una fiction e noto programma Orietta Berti lascia il GF Vip 7 per tornare in Rai. Ruolo da protagonista in una famosa fiction e programma TV.Orietta Berti, gli influencer e il Parmigiano: arriva la web serie di cucina con la cantante emiliana. La prima puntata per promuovere le eccellenze regionali è online da oggi.